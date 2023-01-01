На дискуссии в Давосе Ким рассказал, что нужно Николаевщине для возвращения к нормальной жизни

Во вторник, 17 января, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким принял участие в онлайн-режиме в дискуссионной панели об освобожденных территориях проекта Ukraine is You.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Во время выступления в Давосе глава области продемонстрировал собравшимся последствия российской агрессии для территорий Николаевщины.

«В настоящее время зафиксировано повреждение более 8 тысяч гражданских объектов. Но эта цифра неокончательная, работа по документированию последствий продолжается. В общей сложности это может быть более 10 тысяч гражданских объектов и более 2 тысяч объектов критической инфраструктуры», - отметил он.

Также Виталий Ким сообщил, что до 11 ноября Николаевская область была под постоянными обстрелами и с 280 дней регион не обстреливал только 30 дней.

Начальник Николаевской ОВА подытожил, что для возвращения области к нормальной жизни первоочередными задачами является возобновление бизнеса и инфраструктуры.

Отметим, Ukraine is You – это проект украинских мероприятий в городе Давос, Швейцария, по случаю Всемирного экономического форума.