В Госспецсвязи назвали регионы с худшей связью

В результате повреждения инфраструктуры наибольшие проблемы со связью зафиксированы в трех восточных областях Украины.

Об этом брифингу рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

По его словам, в результате военных действий больше всего пострадала инфраструктура в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Поэтому в Донецкой области доступность связи составляет 39,3%, в Запорожской - 47,6%.

Кроме этого из-за отключения электроэнергии проблемы со связью испытывают Одесская и Черкасская области. Это 67,6% и 68,4% соответственно.

В ведомстве отметили, что на остальной территории страны доступность мобильной связи составляет не менее 70%.

«Операторы (мобильной связи) обеспечивают резервным питанием не только базовые станции, но и все подсистемы сети – это десятки тысяч объектов. Сейчас все ключевые элементы сетей операторов зарезервированы», – сказал Щиголь.

Напомним, как председатель Госспецсвязи заявил, что при блэкауте радио, ТВ и мобильная связь продержатся по меньшей мере трое суток.