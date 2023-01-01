В Госспецсвязи назвали регионы с худшей связью

В результате повреждения инфраструктуры наибольшие проблемы со связью зафиксированы в трех восточных областях Украины.
Об этом брифингу рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
По его словам, в результате военных действий больше всего пострадала инфраструктура в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Поэтому в Донецкой области доступность связи составляет 39,3%, в Запорожской - 47,6%.
Кроме этого из-за отключения электроэнергии проблемы со связью испытывают Одесская и Черкасская области. Это 67,6% и 68,4% соответственно.
В ведомстве отметили, что на остальной территории страны доступность мобильной связи составляет не менее 70%.
«Операторы (мобильной связи) обеспечивают резервным питанием не только базовые станции, но и все подсистемы сети – это десятки тысяч объектов. Сейчас все ключевые элементы сетей операторов зарезервированы», – сказал Щиголь.
Напомним, как председатель Госспецсвязи заявил, что при блэкауте радио, ТВ и мобильная связь продержатся по меньшей мере трое суток.