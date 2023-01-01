Кипр лишил «золотых паспортов» более 200 человек

Правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой «инвестиции в обмен на паспорта», которая, как выяснилось в ходе расследования, незаконно предоставляла гражданство в сотнях случаев.

Об этом сообщает AP.

Заместитель пресс-секретаря правительства Кипра Ниови Парисину заявил, что эта цифра включает 63 инвестора и 159 их родственников, включая супругов, детей и родителей.

За 13 лет своего существования некогда прибыльная, а ныне недействующая программа неоднократно нарушала собственные правила и предоставляла кипрские паспорта инвесторам, которые не соответствовали критериям для получения гражданства. Некоторые из них совершили уголовные и другие правонарушения, став гражданами этого средиземноморского островного государства.

Поток обвинений в коррупции начался после телевизионного репортажа в 2020 году, который якобы показал, как спикер парламента и влиятельный законодатель утверждали, что они могут обойти правила и предоставить гражданство фиктивному китайскому инвестору, якобы осужденному за мошенничество в его стране.

Правительство Кипра решительно отрицает любую коррупцию, но признает «ошибки, лазейки и упущения» в том, как реализовывалась программа. Смущение, вызванное тем, что информация о программе распространилась среди других членов Европейского Союза, заставило правительство отказаться от нее.

Паспортная программа принесла стране более 9 миллиардов евро, когда она оправлялась от финансового кризиса 2013 года, который поставил ее на грань банкротства и привел к закрытию второго по величине банка.

Программа оказалась особенно привлекательной для иностранных инвесторов, поскольку получение паспорта ЕС открывало им доступ ко всему блоку. Сотни паспортов были выданы состоятельным россиянам.

Независимая комиссия, расследовавшая программу, обнаружила, что она работала «с пробелами и упущениями, без правовой базы и почти без нормативной базы».

Комиссия, состоявшая из четырех членов, заявила, что более половины из 6 779 выданных паспортов могли быть выданы неправомерно иждивенцам инвесторов или топ-менеджерам компаний, поскольку не существовало законов, разрешающих такие случаи. Треть оставшихся паспортов была выдана инвесторам, которые не соответствовали всем необходимым критериям.

Напомним, в ноябре 2020 на Кипре приостановили выдачу «золотых паспортов» – из-за большого количества злоупотреблений.