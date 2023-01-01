Большинство украинцев считают справедливыми отключение света, - опрос

Большинство украинцев считают справедливым и обоснованным отключение света из-за террористических атак россии по объектам критической инфраструктуры.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова.

По шкале от 0 до 10 украинцы оценили справедливость отключений в 6,1 балла. Более того, 44% опрошенных высоко оценивают справедливость отключений – от 7 до 10 баллов.

Лишь 17% недовольны справедливостью отключений и оценивают ее от 0 до 3.

55% респондентов удовлетворены действиями властей и энергетических компаний по отключениям света. Средняя оценка действий властей и энергокомпаний – 6,6 по 10-балльной шкале.