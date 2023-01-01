В Николаеве открыли еще несколько точек выдачи питьевой воды

В Николаеве начали работу новые точки выдачи очищенной воды на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщили на коммунальном предприятии.

Новые точки выдачи воды, которые будут работать ежедневно с 06:30 до 20:30, расположены по адресу:

– улица Космонавтов 140-ц; – улица Нагорная, 87-в; – улица 8 марта, 14-б; – улица Лазурная, 2-б,

Полный перечень точек выдачи воды на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» доступен по ссылке.

Временно 19 января не работает точка по адресу: проспект Корабелов, 2-а и проспект Центральный, 267-б.

По техническим причинам возможны паузы в работе точек выдачи по адресам: улица Колодезная, 10-в и улица Потемкинская, 131-в. Специалисты уже работают над отладкой их работы.

Воду можно набрать при наличии электрической энергии. Время раздачи может варьироваться.