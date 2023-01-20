В Николаевской области полиция и волонтеры привезли гуманитарную помощь в освобожденный поселок

Николаевские полицейские помогли иностранным волонтерам доставить гуманитарную помощь в деоккупированный поселок Благодатное Николаевского района.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Лекарства и воду доставили жителям Благодатного полицейские сектора превентивной коммуникации вместе с иностранными волонтерами и корреспондентами из Британии. Для владельцев домашних животных николаевские волонтеры-зоозащитники передали корм.