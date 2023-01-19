На основе украинской «Дії» Эстония запустит приложение для своих граждан

Эстония запускает приложение mRiik на базе украинской «Дії» .

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

С начала работы Минцифры тесно сотрудничало с правительством Эстонии и перенимало их опыт цифровизации. Теперь Украина помогала Эстонии с запуском "государства в смартфоне".

«Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны. Поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном нашего приложения. В феврале mRiik запускается для тестировщиков. Полноценный запуск планируется на середину 2023 года.

Кейс с эстонским приложением важен, потому что первый. Потому что Эстония. Потому что друзья. Потому что за диджитализацией будущее», – написал Федоров.