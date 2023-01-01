«Обучение мирового уровня»: В ВСУ показали тренировки украинских пехотинцев в Британии

Бойцы Вооруженных сил Украины проходят обучение в школе пехотного боя в Великобритании. В Генштабе показали, как тренируются военные.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские солдаты развивают навыки, необходимые для эффективной работы в городских и застроенных районах.

«При учениях мирового уровня под пристальным наблюдением инструкторов британской армии применяются комбинированные маневры вооружения с бронетехникой, пехотой, экспертами по взрывотехнике и даже рабочими собаками», - говорится в сообщении.

Напомним, в странские военные прибыли в США для обучения на комплексе Patriot.