Николаевский нардеп Пасечный помог волонтеркам, которые плетут маскировочные сетки и костюмы

Николаевский нардеп от "Слуги народа" Александр Пасечный доставил 500 метров основы для маскировочных сеток, которые плетут николаевские волонтерки Украинские плетунии для наших защитников.

Об этом Пасечный написал на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказал, что героические женщины с первых дней войны приближают нашу победу, производя собственными руками маскировочные сетки, помогающие сохранить жизнь военных.

"Хочется выразить благодарность нашим друзьям из Одессы: Алексею Допире и директору Международного благотворительного фонда "Одесса Бриз" Дриди Мохамеду за сотрудничество и оказанную помощь", - отметил он.

Плетунии изготовляют не только сетки, но и маскировочные костюмы, нашлемники, перчатки и многое другое.