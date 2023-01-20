Улучшение ситуации с электроснабжением в Украине можно ожидать в феврале, - эксперт

Ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в середине февраля, поскольку к тому времени будут восстановлены энергообъекты, поврежденные в результате последней атаки врага.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет Укринформ.

– Сейчас ситуация остается, к сожалению, сложной. Последняя атака нанесла значительный ущерб, повреждено 9 энергоблоков угольных электростанций, что существенно в условиях дефицита генерирующих мощностей. Также были повреждения и трансформаторных подстанций Укрэнерго. Сейчас идет восстановление этих объектов. Но когда мы говорим о генерации, здесь быстрого обновления не может быть. И я думаю, что первые результаты мы ощутим в середине февраля, – заметил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день по стране дефицит генерирующих мощностей составляет более 20%, а в отдельных энергетических регионах он еще больше. К примеру, Киевский регион имеет около 40% дефицита общего потребления.

Тяжелее всего сейчас в Киеве и прифронтовых регионах, в частности Херсон и часть Харьковщины в сложной ситуации. Проблемой Киевщины является не только общее энергопитание, но и состояние локальных сетей, на которых возникают небольшие аварии, что значительно влияет на поставку электроэнергии потребителям. Также очень плохо со светом в Одесской области. В ближайшие недели значительных изменений в графиках отключения не произойдет.