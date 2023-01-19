В Ираке произошла давка перед футбольным матчем, есть погибшие и раненые

В иракском городе Басра перед финалом Кубка наций Персидского залива по футболу произошла массовая давка, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, пострадали еще 80.

Об этом сообщает Укринформ.

Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщили медики.

Инцидент произошел у стадиона в Басре, где играли команды Ирака и Омана в финале футбольного турнира.

Тысячи болельщиков без билетов собрались у стадиона с самого рассвета в надежде посмотреть матч. Давка началась, когда турникеты на входе в стадион еще были закрыты.