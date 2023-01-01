Полиция разыскивала директора николаевской фирмы, уличенной в некачественном выполнении подрядов

Директора николаевской фирмы «БУДМК» Евгения Синицына объявили в розыск из-за укрывательства от органов досудебного расследования. Ранее эта фирма была обвинена в неквалифицированном исполнении подрядов.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

На сайте МВД сообщается, что с 6 января 2023 года Братский отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивал Синицына Евгения Юрьевича, обвиняемого по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Согласно информации системы YouControl, дата рождения и место жительства разыскиваемого Евгения Синицына совпадают с соответствующими данными директора ООО «БУДМК».

Компания «БУДМК» стала известна год назад из-за конфликта их рабочих с местными жителями. Компания выиграла тендер на санитарную обрезку деревьев в Ингульском районе, хотя к тому времени ее основным видом деятельности было указано покрытие полов и облицовка стен. Несмотря на жалобы, они продолжали неквалифицированно обрезать деревья, оставляя одни стволы. Также в конце 2021 года имел место случай, когда компания с задержкой проводила реконструкцию тротуаров во время гололеда и морозов.

Последние публичные государственные закупки, в которых участвовало ООО «БУДМК», – строительные работы и ремонт помещений нежилого здания в селе Ивановка Южноукраинского городского территориального общества с ожидаемой стоимостью около 2 миллионов гривен. Однако торги отменили из-за сокращения объема расходов из местного бюджета для закупок.

Кроме должности директора ООО «БУДМК», Евгений Синицын вместе с Юрием Филимоновым владеет компанией «ЮГ ТЕХ СЕРВИС». Среди основателей этой фирмы раньше был Сергей Христофоров, замеченный в дружбе с авторитетным бизнесменом Михаилом Титовым («Мультиком»).

Среди других компаний, где Евгений Синицын был владельцем или директором, привлекает внимание еще и ООО «КОНСАЛ-ТРЕЙД 16», ранее называвшееся ООО «ТК ВОЯЖ». Согласно постановлению Центрального районного суда от 2016 года, николаевские налоговики разоблачили фирму в фиктивных финансовых операциях с целью уклонения от уплаты налогов. 15 января 2023 года Синицын был изъят из реестра розыска МВД.