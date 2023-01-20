Николаевская «Могилянка» отпраздновала 27 лет со дня основания

17 января Черноморский национальный университет имени Петра Могилы отпраздновал 27 лет со дня основания.

Об этом говорится в сообщении университета.

«Этот год показался сложным для могилянцев, но мы выстояли. И по традиции сотрудники университета посетили праздничный концерт в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии», - сообщили в университете.

Начал торжественное празднование ректор университета Леонид Клименко. Он поздравил сотрудников с Днем рождения альма-матери, рассказал о достижениях Могилянки, международной деятельности, сообщил о планах работы учебного заведения на следующий год.

Также состоялось награждение научно-педагогических работников за особые достижения в работе. Так, отметили:

- Юрия Котляра, первого проректора, нагрудным знаком Министерства образования и наук Украины за научные и образовательные достижения; – Андрея Васильева, доцента кафедры менеджмента, грамотой департамента образования и науки Николаевской областной военной администрации за весомый вклад в развитие образовательной отрасли, отечественной учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы и по случаю празднования Дня Соборности Украины.

Отдельно наградили Почетными грамотами Министерства образования и наук Украины Светлану Вербу, доцента кафедры местного самоуправления и регионального развития, Льва Перовича, заведующего кафедрой управления земельными ресурсами; Грамотами Министерств образования и науки Аллу Коваль, и.о. проректора по научной работе и международного сотрудничества, Елену Лазарева, профессору кафедры управления земельными ресурсами, Елену Митрясову, профессора кафедры экологии; Благодарностями Министерства образования и науки Украины Светлану Белинскую, декана факультета экономических наук, и Дмитрия Сичко, декана юридического факультета.

«Далее сотрудников поздравили работники Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии. На сцене был представлен интересный спектакль, комедия «Труфальдино из Бергамо». Зрители были в восторге от игры и сюжета, представленного на сцене. В конце спектакля поблагодарили артистов громкими аплодисментами и цветами», - добавили в ЧНУ.