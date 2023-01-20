В Украине задействовано до 50 тысяч боевиков ЧВК «Вагнер», - британская разведка

Частная военная компания «Вагнер» имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании рф.

Об этом сообщает британская разведка.

В британской разведке отмечает, что в последнее время ЧВК «Вагнер», которая ранее находилась «в тени», все больше выходит в публичное пространство. Так, 27 декабря 2022 года в российском Едином государственном реестре появилась информация о том, что группа «Вагнер» официально зарегистрировалась как юридическое лицо.

«Пока не ясно, в какой степени «Центр ЧВК Вагнера» будет использоваться для управления военизированной деятельностью «Вагнера». Частные военные компании (ЧВК) остаются в россии вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства», - сказано в обзоре.

Отмечается, что владелец «Вагнера» Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

«Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признал, что основал «Вагнера» только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года она открыла глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге», - добавили в сообщении.

«Вагнер» почти наверняка сейчас командует до 50 000 боевиков в Украине и стал ключевым компонентом украинской кампании. Регистрация, вероятно, имеет целью максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и в дальнейшем легитимизировать организацию, которая приобретает все большую огласку», - утверждает британская разведка.

Ранее сообщалось, что ВСУ в боях ликвидировали 77% заключенных из ЧВК «Вагнер».