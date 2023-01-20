В Украине снизился дефицит мощности электроэнергии, но все еще остается существенным

Потребление электроэнергии в пятницу, 20 января, прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. В то же время выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше ¾ потребления.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» отметили, что вечером 19 января в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Линию оперативно удалось вернуть в работу.

«Укрэнерго», производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

В энергокомпании напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.