Недалеко от резиденции путина установили ПВО

В 10 километрах от резиденции российского диктатора Владимира путина в москве установили комплекс противовоздушной обороны.

Об этом сообщают издание «Медуза» со ссылкой на Telegram-канал «Сирена».

Автор видео сообщает, что оно снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа москвы. Резиденция Владимира путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения ППО.

По словам автора, он обнаружил установку из-за громкого звука. По предварительной информации, это зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1».

У Москві встановили ППО неподалік резиденції Путіна – ЗМІ pic.twitter.com/CZNQHLUvto — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 20, 2023

Издание сообщает, что вечером 19 января в сети начали появляться фото и видео с системами ПВО на крышах зданий и площадках москвы. Вместе с установкой вблизи резиденции известно о как минимум пяти. В частности, появились несколько видеозаписей и фотографий, на которых показаны «Панцирь-С1», установленные на крышах нескольких зданий столицы россии, в том числе на здании минобороны.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Украина имеет уже три гарантированных батареи систем ПВО «Patriot».