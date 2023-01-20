Глава МАГАТЭ: Ситуация на ЗАЭС ухудшается, необходимы промежуточные меры

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции ухудшается, поэтому необходимо ввести промежуточные меры по защите ядерного объекта.

Об этом Гросси рассказал в интервью Fox News.

«Я наблюдаю за тем, что ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта, вы знаете, что на восточном фронте становится горячо. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и срочно принять промежуточные меры для защиты ядерного объекта», - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что обеспокоен тем, что создание охранной зоны вокруг Запорожской АЭС происходит «не так быстро, как ожидалось». Он подчеркнул, что важно поддержать эту инициативу, поэтому Гросси будет продолжать переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и россиянами.

Ранее сообщалось, что миссии МАГАТЭ начали свою постоянную работу на Чернобыльской и Ровенской АЭС.