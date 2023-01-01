Сучасні можливості факультету політичних наук у миколаївській «Могилянці»

Початок нового календарного року символізує старт організації планів на наступні 12 місяців, а для учнів старших класів середньої школи, ліцею та гімназії це також значить, що варто подумати щодо подальшої професії.

Якщо ви ще не вирішили, куди вступати чи який освітній напрям обрати, то Чорноморський національний університет імені Петра Могили є прекрасним рішенням.

За результатами своєї діяльності в 2022 році університет посів 55 місце серед 200 найкращих навчальних закладів України в щорічному рейтингу «Топ-200 Україна» та традиційно залишається найкращим закладом вищої освіти в Миколаєві.

Чорноморський національний університет є класичним університетом європейського типу, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Цю роботу виконують в університеті три навчальних інститути (Навчально – науковий інститут післядипломної освіти, Навчально-науковий інститут публічного управління і адміністрування, Медичний інститут) та шість факультетів (економічних, політичних, комп’ютерних наук, факультет філології, факультет фізичного виховання та спорту, юридичний факультет). Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр, а також підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.

Саме в Миколаївській Могилянці є можливість навчатися, розвиватися, займатися творчістю, подорожувати, проходити міжнародні стажування та брати участь у грантових проєктах. Особливим аспектом навчання в ЧНУ імені Петра Могили є участь у профільних зустрічах, дискусіях, міжнародних конференціях.

Так, наприклад, на факультеті політичних наук можна обрати освітній напрям із сучасними та актуальними перспективами – «Міжнародні відносини, зовнішня політика та регіональні студії», «Політологія», «Соціологія», «Історія та археологія» та «Журналістика».

Наталя Малишко Протягом першого півріччя цього навчального року на факультеті було організовано зустріч із випускницею факультету політичних наук, журналісткою Inter Media Group, проект FREEDOM у Варшаві Наталією Малишко, яку відвідали студенти та викладачі факультету. Під час онлайн зустрічі були обговорені практичні поради в роботі кореспондента, редактора та політичного журналіста – початок роботи журналіста (необхідні навички та заборонені дії) та основи інтерв’ю (як уникнути помилок).

У грудні адміністрація факультету політичних наук ініціювала проведення третьої міжнародної наукової конференції «По вісі іспанізму. Україна-Польща-Іспанія” (la Tercera Conferencia Científica Internacional «En el eje del hispanismo. Ucrania-Polonia-España»). Співорганізатором виступив факультет «Артес Лібераліс» Варшавського університету (Польща), а активну участь та наукову підтримку також надавав факультет «Артес Лібераліс» Католицького університету (Львів, Україна). Почесними патронатами цієї конференції є Посольство Іспанії в Україні та Посольство Іспанії в Польщі, сама конференція проходила в онлайновому режимі на платформі Google Meet іспанською мовою.

Тож наші викладачі долучаються до розвитку іспаністики, наукової дипломатії й співробітництва. Декан факультету політичних наук Анастасія Хмель, відкриваючи конференцію, наголосила на важливості такої тристоронньої форми співробітництва та зробила акцент актуальній для Україні теми: війні, жертвах України, вагомості називати події такими, якими вони є насправді, зокрема «війна», «військова агресія», «злочини проти людства»...

Також організовано і реалізовується спеціальний курс лекцій «Війна в контексті теорій політичної науки» для студентів факультету від лекторів Бейлорського університету (США). Загалом курс поділений на три модулі: причини війни, стратегії її проведень та завершення військових дій, які висвітлюється та дискутуються впродовж 10 практичних семінарів. На разі курс триває і буде завершений у січні 2023 року.

Тож якщо обираєте успішний шлях професійного розвитку за однією зі спеціальностей, запропонованих ФПН, зокрема «Міжнародні відносини», «Журналістика», «Соціологія», «Політологія», «Історія» – ласкаво просимо стати членом дружньої родини факультету політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили.