Нардеп Гайду сообщил, что морпорт «Николаев» готовится к возобновлению работы

Коллектив Николаевского морского порта не теряет надежды на возобновление работы и нарабатывает проекты по улучшению обслуживания судов разных типов.
Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время визита в Николаевский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», сообщает Верховная Рада.
– Почти 18 миллионов тонн агропродукции экспортировала Украина морем, начиная с августа. К сожалению, пока только из одесских портов. Николаев остается вне «зернового коридора». Как следствие, сотни людей без работы. Аграрии недополучают средства, ведь расходы на логистику «съедают» доходы от урожая, – отметил Александр Гайду.
По словам народного депутата, ответ на вопрос, когда именно Николаев присоединится к работе «зернового коридора», пока нет. Он зависит от успехов ВСУ на Кинбурнской косе, усилий дипломатов, международных партнеров.
- Восстановление работы – одна из ключевых задач, которая обсуждается на самом высоком уровне. Надеемся, что его удастся решить успешно. Это будет победа для аграриев, Николаева, Украины, а также мощным вкладом в нашу и мировую продовольственную безопасность, – добавил Александр Гайду.