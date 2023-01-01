Нардеп Гайду сообщил, что морпорт «Николаев» готовится к возобновлению работы

Коллектив Николаевского морского порта не теряет надежды на возобновление работы и нарабатывает проекты по улучшению обслуживания судов разных типов.

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время визита в Николаевский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», сообщает Верховная Рада.

– Почти 18 миллионов тонн агропродукции экспортировала Украина морем, начиная с августа. К сожалению, пока только из одесских портов. Николаев остается вне «зернового коридора». Как следствие, сотни людей без работы. Аграрии недополучают средства, ведь расходы на логистику «съедают» доходы от урожая, – отметил Александр Гайду.

По словам народного депутата, ответ на вопрос, когда именно Николаев присоединится к работе «зернового коридора», пока нет. Он зависит от успехов ВСУ на Кинбурнской косе, усилий дипломатов, международных партнеров.