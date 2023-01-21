За десять лет уменьшилось количество звезд, которые можно увидеть на небе, - ученые

В последнее десятилетие количество звезд в небе, которые люди могут увидеть невооруженным глазом, резко сократилось.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

– Наши возможности видеть звезды в небе уменьшаются, – заявил ученый из Немецкого научно-исследовательского центра геонаук в Потсдаме доктор Кристофер Киба.

Причиной этого явления стало световое загрязнение неба от искусственного освещения, ведь яркость этой подсветки растет ежегодно с 2011 года. Отмечается, что изменение видимости звезд было эквивалентно ежегодному увеличению яркости неба почти на 10%.

Это означает, что ребенок, родившийся в одной местности, где было видно 250 звезд, предположительно увидит менее 100 звезд в том же месте через 18 лет.