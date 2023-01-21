За десять лет уменьшилось количество звезд, которые можно увидеть на небе, - ученые

В последнее десятилетие количество звезд в небе, которые люди могут увидеть невооруженным глазом, резко сократилось.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.
– Наши возможности видеть звезды в небе уменьшаются, – заявил ученый из Немецкого научно-исследовательского центра геонаук в Потсдаме доктор Кристофер Киба.
Причиной этого явления стало световое загрязнение неба от искусственного освещения, ведь яркость этой подсветки растет ежегодно с 2011 года. Отмечается, что изменение видимости звезд было эквивалентно ежегодному увеличению яркости неба почти на 10%.
Это означает, что ребенок, родившийся в одной местности, где было видно 250 звезд, предположительно увидит менее 100 звезд в том же месте через 18 лет.
– Смотря на ночные изображения и видео Земли с Международной космической станции, люди обычно поражены «красотой» городских огней, напоминающих огоньки на елке. Они не воспринимают это изображение как загрязнение. Это как любоваться красотой радужных цветов, образованных бензином в воде, и не признавать, что это химическое загрязнение, - заявил исследователь Фабио Фальчи.