В Украине вместо ВНО планируют провести для абитуриентов мультипредметный тест

Министерство образования и науки предлагает в качестве альтернативы ВНО провести вступительный экзамен в формате усовершенствованного НМТ (Национального мультипредметного теста).

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Тест выпускники будут сдавать в один день. Он будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Для сдачи теста будет отведено 180 минут, которые абитуриент сможет распределить по своему усмотрению.

Планируется проведение двух сессий НМТ: основной и дополнительной. Основная будет проходить в июне, дополнительная – в июне или июле. В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

Важно, что выпускники, временно находящиеся за границей и желающие получать высшее образование в Украине, смогут сдать НМТ в специально созданных экзаменационных центрах во многих странах мира.

Предложение министерства о проведении НМТ должна утвердить Верховная Рада.