Президент Турции поговорил с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Офис турецкого президента, передает «Европейская правда».

Во время разговора речь шла о гуманитарной и энергетической поддержке Украины со стороны Турции, а также функционировании зернового коридора, отметили в офисе.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль фасилитатора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной», - говорится в опубликованном сообщении.

Эрдоган также сообщил, что продолжается работа над обменом пленными и выразил готовность сделать «дипломатический вклад в ускорение процесса, который происходит на Запорожской атомной электростанции».

Напомним, что ранее в Турции заявили, что война затянулась и возобновить теперь переговоры между Украиной и россией сложно.