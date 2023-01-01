Кабмин принял решение о строительстве двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по американской технологии

Кабинет Министров принял решение о начале строительства двух энергоблоков АР 1000 по технологии американской компании Westinghouse на площадке Хмельницкой АЭС.

О брифинге в Киеве в пятницу, 20 января, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

– Этим мы окончательно отказываемся от российских атомных технологий в своей атомной энергетике, – сказал министр.

По его словам, уже сейчас будет начата разработка технико-экономического обоснования строительства блоков, запущена процедура сертификации технологии в Украине и принятие закона, необходимого для реализации проекта.

Министр отметил, что источником финансирования станут средства НАЭК «Энергоатом», а также кредитные средства, которые получит американская компания.

Галущенко подтвердил ранее озвученную сумму строительства одного подобного энергоблока в $5 млрд, отметив, что оба блока будут строиться параллельно, поскольку это экономически выгоднее. По его прогнозам, строительство может быть завершено ориентировочно в 2032 году.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, комментируя это решение, добавил, что это будут первые энергоблоки по новой для Украины технологии. По его словам, энергоблоки №5 и №6 получат водно-водяные реакторы AP1000, а не ВВЭР-1000, которые сейчас установлены там на первых двух энергоблоках.

Как известно, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.