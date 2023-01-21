Харьков получил от французких предпринимателей более 180 генераторов

Французская делегация передала Харькову более 180 генераторов, которые купили французские предприниматели.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Харькова.

В мэрии сообщили, что Харьков с гуманитарной миссией посетила французская делегация. Делегаты передали городу 181 генератор, приобретенный за средства французских частных предпринимателей.

Отмечается, что часть генераторов в ближайшее время передадут харьковским коммунальщикам, которые проводят аварийно-восстановительные работы.

20 января городской голова Игорь Терехов встретился с временным поверенным в делах посольства Франции в Украине Бенжаменом Роригом, чтобы поблагодарить французский народ за поддержку Харькова.