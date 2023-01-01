«Контрразведывательные мероприятия»: В Деснянском районе Киева СБУ и полиция останавливают авто и проверяют документы

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

СБУ осуществляет соответствующие меры по взаимодействию с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.

Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения.

«Возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов», - говорится в сообщении.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

«Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», - добавили в ведомстве.



