«Контрразведывательные мероприятия»: В Деснянском районе Киева СБУ и полиция останавливают авто и проверяют документы

Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
СБУ осуществляет соответствующие меры по взаимодействию с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.
Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения.
«Возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов», - говорится в сообщении.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
«Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», - добавили в ведомстве.