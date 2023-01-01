В Киеве прощаются с главой МВД Монастырским и его коллегами, погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах

В субботу, 21 января, в Киеве прощаются с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах работниками министерства. Утром у здания МВД прошло прощание с погибшими руководителями Министерства внутренних дел.

Соответствующее видео опубликовало «Суспільне».

Похоронная колонна отправилась в Украинский дом, где состоится церемония. Ее начало – в 11:00. Туда уже сходятся желающие попрощаться с погибшими в ужасающей авиакатастрофе под Киевом.

Напомним, 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС . В результате погибли 14 человек, в том числе представители оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Также среди погибших один ребенок.