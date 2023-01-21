Волонтеры передали разведчикам украинские дроны Raider

Разведчики получили от волонтеров украинские дроны Raider.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Гексакоптер и беспилотный самолет разработали специально по заказу разведчиков. Оба БПЛА устойчивы к средствам РЭБ», - говорится в сообщении.

В ноябре волонтерская организация объявила сбор на две модели дронов: гексакоптер Raider и беспилотный самолет Raider VTOL. Специалисты провели финальную калибровку летательных аппаратов, и они отправились выполнять боевые задания.

Разведывательный самолет Raider VTOL с вертикальным взлетом и посадкой может летать на расстояние до 30 км и передавать видео с тепловизионной камеры.

Гексакоптер Raider может пролетать до 15 км в разведывательном режиме или 8 км с полезной нагрузкой весом до 4 кг, он также получил тепловизор.