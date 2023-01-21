В Украине дефицит электроэнергии остается существенным

В Украине в субботу, 21 января, дефицит мощности электроэнергии остается существенным.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Потребление электроэнергии 21 января фиксируется на уровне вчерашнего дня.

Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

Энергопредприятия постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, что в Николаевской области с ночи 21 января не применялись почасовые графики отключения электроэнергии. Однако их могут восстановить при превышении лимитов потребления. Также часть Николаевской области в субботу, 21 января, обесточат из-за ремонтных работ на высоковольтной линии электроснабжения.