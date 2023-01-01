В сети опубликовали фото тральщиков «Чернигов» и «Черкассы» проекта Sandown

В сети появились фото тральщиков-искателей мин проекта Sandown, которые должны войти в состав Военно-морских сил Украины.
Корабли «Чернигов» и «Черкассы» 20 января 2023 сфотографировал и опубликовал в своем Twitter Майкл Катберт, пишет «Милитарный».
В твиттере специализированного издания Navy Loockout отметили, что тральщики «следуют в Розайт» – город в Шотландии, где действует, в частности, верфь компании Babcock.
На фото видно, что на корабли нанесли названия и символику в форме гербов городов, в честь которых они названы. Также на борту есть номера – M310 («Чернигов») и M311 («Черкассы»). Номера кораблей соответствуют номерам одноименных тральщиков ВМСУ проекта 266М, которые были утрачены в ходе оккупации Россией Автономной Республики Крым в 2014 году.
Также видны, вероятно, украинские экипажи, которые сейчас находятся в Великобритании на учебе.
На тральщиках установлено оружие – 30 мм морская автоматическая пушка DS30M Mark 2.
Напомним, о новых именах будущих кораблей ВМСУ проекта Sandown стало известно в сентябре 2022 года. Тогда Тарас Чмут опубликовал фото «Чернигова».
Морской тральщик «Чернигов» был утрачен 24 марта 2014 года. Капитан корабля Борис Палий оказался предателем и перешел на сторону россии.
Морской тральщик «Черкассы» дольше всего оставался под украинским флагом в марте 2014 года и был утрачен после штурма силами рф. Экипаж корабля принял решение сопротивляться и предпринял две попытки выйти из озера Донузлав в сторону Одессы. Это не удалось, поскольку россияне заблокировали выход затопленными судами. «Черкассы» сели на мель, а украинские моряки начали круговую оборону корабля. Для штурма россияне задействовали вертолеты Ми-35 и спецподразделения, взявшие «Черкассы» на абордаж.
Экипаж «Черкас» сошел на берег и вышел на материковую часть Украины. Капитан «Черкас» Юрий Федаш продолжил службу на руководящих должностях ВМСУ.
Главная функция кораблей проекта Sandown – поиск и уничтожение мин посредством дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Вторичная функция – патрульный корабль. Украинские экипажи будущих кораблей ВМСУ проекта Sandown проходят обучение в Великобритании. Британцы передают Украине бывшие искатели мин Королевского флота Ramsey и Blyth.
Краткие технические характеристики кораблей:
Водоизмещение: 450 тонн (полное)
Длина: 52,6 метров
Ширина: 10,5 метров
Осадка: 2,4 метра
Скорость:
• до 13 узлов на дизельной силовой установке
• до 6,5 узлов на электрической
Экипаж: 34 человек
Вооружение: 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм.
Специальное оборудование: автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS