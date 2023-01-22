Эксперты установили, что наибольшими трудоголиками являются французы

Эксперты установили, что наибольшими трудоголиками среди руководителей компаний и организаций являются французы.

Об этом впишет Bloomberg со ссылкой на исследование медицинского страховщика Bupa Global.

По данным эксперты, четверо из десяти руководителей французского бизнеса признались, что работают интенсивно и подолгу без регулярных перерывов. Также оказалось, что именно французы проявляют наибольшее беспокойство по поводу результатов своей работы. И это при том, что несколько лет назад в таких же рейтингах французы считались одними из самых ленивых в Европе!

Авторы исследования утверждают, что трудоголиками жители Франции стают из-за собственных опасений по поводу способности их организаций выдержать текущую экономическую нестабильность наряду с нежеланием сотрудников работать удаленно.

Издание отмечает, что на втором месте по трудоголизму оказались руководители бизнеса и организаций из ОАЭ, на третьем месте — Египет, следом — Гонконг, Китай, Великобритания, США и Сингапур.