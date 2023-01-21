Американский астронавт, ставший вторым человеком, ступившим на Луну, в четвертый раз женился в 93 года

93-летний американский астронавт Базз Олдрин женился в четвертый раз.

Об этом он сообщил 20 января в Twitter, разместив свадебные фото. Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе.

«В мой 93-й день рождения и день, когда я также буду увековечен легендами авиации, я рад сообщить, что моя давняя любовь – доктор Анка Фур и я связали себя узами брака. Мы соединились в священном браке на небольшой частной церемонии и взволнованы, как беглые подростки», – написал Олдрин.

Анка Фур родом из Румынии. Она доктор химии, имеет несколько патентов и является менеджером проекта в британской транснациональной компании, специализирующейся на химических продуктах.

Эдвин Юджин «Базз» Олдрин – второй человек, ступивший на Луну после астронавта Нила Армстронга в рамках миссии «Аполлон-11». В 80-х он официально сменил имя, став Базз Олдрин. Награжден многочисленными наградами. Кроме того, в его честь назвали астероид "6470 Олдрин", а также кратер на Луне носит его имя. В 1982 году Базз Олдрин был принят в Международный зал космической славы в Музее истории космоса в Нью-Мексико, США.