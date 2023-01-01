Рекордно рано: В Николаевском зоопарке расцвели первые подснежники

21 января в Николаевском зоопарке расцвели первые подснежники (Galanthus).

Об этом сообщается на Facebook-странице зоопарка.

«Каждый год специалисты зоопарка ведут календарь цветения всех растений дендропарка. Несколько лет назад было зафиксировано наиболее рекордно раннее цветение этого растения, 29-30 января. В этом году цветение подснежников наблюдается гораздо раньше, чем в прошлые годы. Именно сейчас удачное время, чтобы полюбоваться волшебным весенним цветком.

Увидеть первые подснежники в Николаевском зоопарке можно у летнего вольера шимпанзе, вокруг пруда с карпами кои, и на склонах «Острова зверей»», – говорится в сообщении.