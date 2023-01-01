Минобороны показало тренировку украинских военных в Чернобыльской зоне

В Киевской области ВСУ провели комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника и уничтожению ДРГ.

Видео опубликовало Минобороны Украины.

Как отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, учения проходили в Чернобыльской зоне. Задачей являлась охрана важного государственного объекта критической инфраструктуры.

В учениях приняли участие подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

«Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением», - отметил Наев.

По его словам, во время тренировки была отработана борьба со средствами воздушного нападения и уничтожение враждебного десанта.

Напомним, ВСУ показали тренировки украинских пехотинцев в Британии.