В Киеве простились с погибшими в результате падения вертолета ГСЧС

Фото: facebook.com/yan.dobronosov В Киеве и в Броварах в субботу, 21 января, простились с погибшими из-за падения вертолета ГСЧС.

Об этом сообщают «Телеграф» и «Трибуна».

Траурное шествие с телами погибших руководителей и сотрудников МВД прошло от министерства внутренних дел до Украинского дома в центре Киева, где проходила церемония прощания. В нем приняли участие родственники, друзья и коллеги погибших.

Проститься с погибшими пришел Президент Зеленский и его супруга.

А в городе Бровары в последний путь провели Елену Пономаренко и ее маленькую пятилетнюю дочь Милану. Проститься с погибшими пришли сотни небезразличных жителей города. Елену с Миланой похоронят в воскресенье в родном селе Новоукраинка (Черниговская область).

Напомним, 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. В результате погибли 14 человек, в том числе представители оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Также среди погибших один ребенок.