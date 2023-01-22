Армия КНДР закупила у россии лошадей на $600 тысяч, — The Times

Власти Северной Кореи заплатили почти $600 тыс. за импорт чистокровных лошадей из россии за последние три года.

Об этом пишет издание The Times, сообщает Фокус.

Сообщается, что журналисты проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что в 2022 году армия Северной Кореи построила на военных базах около 12 новых конюшен и, вероятно, планируют достроить еще пять.

В издании сомневаются, что в Северной Корее будут созданы новые конные отряды для участия в боевых действиях. Но лошади играют немаловажную роль в культе личности Ким Чен Ина. К примеру, государственные СМИ страны называют лидера молодым генералом и часто публикуют фотографии, на которых северокорейский диктатор катается верхом на горе Пекту. Отец Ким Чен Ина, Ким Чен Ир, тоже занимался верховой ездой.

Интересно, что в стране действует конный центр – Миримский клуб верховой езды. В нем создана отдельная экспозиция, посвященная хобби Ким Чен Ина и задокументированы все 386 его поездок верхом.

Как отмечает издание, единственный пограничный российско-северокорейский железнодорожный переход Хасан – Туманган заработал в 2013 году. Его используют для экспорта товаров в порт Раджин. В допандемийный 2019 году через этот пункт пропуска отправили более 50 тысяч тонн экспортных грузов.

КНДР была одной из первых стран, закрывших границы в январе 2020 года. В то же время официально в Северной Корее не говорили о случаях заражения Covid-19 в течение двух лет. Россия продолжала поставлять продовольствие и медикаменты северокорейским партнерам до 2021 года, после чего двусторонняя торговля сократилась почти до нуля.

В октябре 2022 года южнокорейские медиа писали, что Пхеньян готовится открыть новые торговые представительства по всей России, чтобы расширить импорт муки и энергоносителей. По данным журналистов, страна импортировала пшеницу из страны-агрессора в августе и газ в октябре в обмен на поддержку вторжения в Украину.