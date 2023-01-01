Франция заблокировала счета пропагандистского RT: В россии угрожают ответными мерами

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание «TACC» .

О блокировании счетов сообщила шеф-редактор телеканала Ксения Федорова. По ее словам, ответный шаг ставит под вопрос продолжение работы RT France.

«RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты», - пишет Le Monde .

Между тем сотрудники телеканала опасаются того, что им будет сложно найти работу из-за того, что на их СМИ стоит штамп «пропагандист».

Тем временем в Кремле угрожают мерами против французских СМИ, однако подробности пока не раскрываются.