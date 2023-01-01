Франция заблокировала счета пропагандистского RT: В россии угрожают ответными мерами

В рамках девятого пакета санкций Франция заблокировала счета пропагандистского канала RT. В россии пригрозили ответными мерами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание «TACC» .
О блокировании счетов сообщила шеф-редактор телеканала Ксения Федорова. По ее словам, ответный шаг ставит под вопрос продолжение работы RT France.
«RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты», - пишет Le Monde .
Между тем сотрудники телеканала опасаются того, что им будет сложно найти работу из-за того, что на их СМИ стоит штамп «пропагандист».
Тем временем в Кремле угрожают мерами против французских СМИ, однако подробности пока не раскрываются.
« Блокирование счетов RT France приведет к ответным мерам по французским СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», - заявили в МИД россии.