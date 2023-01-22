Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером: С 1 марта в нем запрещена интеграция банковских услуг

Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр иностранных сервисов, в которых, согласно закону «Об информации», будет ограничена передача платежной информации и персональный данных.

Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-служба Роскомнадзора, пишет Настоящее время.

Закон «Об информации» вступит в силу с 1 марта. Согласно нему, попавшие в список сервисы будут ограничены в оплате пожертвований и подписок, а также в развитии сотрудничества с банками.

В Роскомнадзоре ТАСС пояснили, что критериями для признания мессенджера иностранным являются возможность передачи сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о том, что программой владеет иностранное лицо.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие российские банки оказались под санкциями. Это привело к тому, что кредитные организации не могут иметь приложения в App Store и Google Play. Некоторые банки, в том числе ПСБ, ВТБ и Альфа-банк, начали развивать онлайн-банкинг в своих чат-ботах в Telegram.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов и старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин тогда объясняли, что эти сервисы будут полностью безопасными, так как все операции будут проводиться «внутри защищенной системы банков», а не на платформе мессенджера.

В комментарии «Коммерсанту» юрист отметил, что новый законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также помимо банков распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок. Однако он не исключает, что при реализации новых норм для Telegram Роскомнадзор может сделать определенные исключения.