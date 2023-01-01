В Барселоне по обвинениям в сексуальном насилии арестован самый титулованный футболист мира

В Барселоне по обвинению в сексуальном насилии был арестован бразильский футболист Дани Алвес. Эксзащитник "Барселоны" и самый титулованный футболист мира отвергает обвинения.

Об этом пишет BBC Украина.

В пятницу суд Барселоны санкционировал заключение Алвеса под стражей до конца следствия без возможности внести залог. Судья считал, что бразилец может скрыться.

Мексиканский клуб, в котором играет бывший игрок "Ювентуса" и "ПСЖ", уже объявил о расторжении контракта.

Как отмечает издание, 39-летний футболист был задержан в пятницу. В полицию еще 2 января обратилась женщина и обвинила Алвеса в сексуальном насилии. Обвинения в сексуальном насилии в Испании достаточно широко трактуются - от нежелательных докучаний до изнасилования.

В полиции не предоставили подробности, но источник, близкий к расследованию, сообщил агентству Frznce Press, что Алвеса обвиняют именно в изнасиловании. Как сообщает источник, женщина, имя которой СМИ не называют, повторила свое обвинение перед судом в пятницу.

По информации испанских СМИ, инцидент произошел в одном из барселонских ночных клубов в ночь на 31 декабря. Газета ABC пишет, что Алвес якобы во время танца засунул руку под нижнее белье женщины без ее согласия, а затем последовал за ней в туалет.

Алвес подтверждает, что был в клубе, но обвинение в непристойном поведении отрицает.

"Я танцевал и просто хорошо проводил время, никому не мешал. Я не знаю, кто эта женщина. Как я мог такое сделать женщине? Нет".

В окружении футболиста обвинениям тоже не верят. Его жена, испанская модель Жоана Санз сказала, что в тот вечер Алвес пошел на вечеринку с друзьями, чтобы рассеяться.

"Он пошел потанцевать, послушать музыку. Он это любит. Вот и все. Ничего не было. Я знаю, что он очень вежливый и уважительный".

Мексиканский клуб, с которым у Алвеса был контракт до 30 июня 2023 года, немедленно разорвал отношения с футболистом.

"Клуб подтверждает свою нетерпимость к действиям, противоречащим духу и ценностям клуба. Мы не можем допустить, чтобы поведение одного человека нанесло вред нашим принципам", - сказал директор футбольного клуба Леопольдо Силва.

В Барселоне Алвес проводил отпуск после чемпионата мира по футболу в Катаре.

Алвес завоевал за карьеру 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира. С испанским клубом "Барселона" бразильский защитник провел восемь сезонов, выиграв с 2008 по 2016 годы шесть раз Ла Лигу, трижды Лигу чемпионов и четырежды одержав Кубок Испании.

Уйдя из "Барсы", Алвес выиграл с туринским "Ювентусом" чемпионство Италии и Кубок страны, после чего в составе "Пари Сен-Жермен" за три года в клубе стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок лиги и Суперкубок.

В 2019 году Алвес был признан лучшим игроком Кубка Америки в составе бразильского Сан-Паулу, а в 2020 году со сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр 2020 года в Токио. В январе 2022 года Алвес ненадолго вернулся в "Барселону" как свободный агент.

В 2022 году в Катаре Алвес стал старейшим футболистом в истории чемпионатов мира. Защитник сборной Бразилии вышел на поле в возрасте 39 лет, 6 месяцев и 27 дней. В составе сборной Бразилии Алвес с 2006 года сыграл 126 матчей и забил 8 голов.