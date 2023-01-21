Комитет Верховной Рады по нацбезопасности вызывает «на разговор» руководство Минобороны

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке вызывает на заседание руководство Министерства обороны.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марианна Безугла (фракция «Слуга народа»).

«Вызываем руководство Министерства обороны Украины на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке», — отметила она.

В комментариях под корреспонденцией Facebook нардепка проинформировала, что заседание должно состояться в закрытом режиме «в ближайшее время».

Безуглая также написала, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку Минобороны. По ее результатам, а также работе правоохранительных органов, ожидаются «резонансные выводы».

Напомним, что в материале ZN .UA, в основу которого легло соглашение Министерства обороны по закупке продуктов питания, говорится, что МО якобы закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.