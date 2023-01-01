Патриарх РПЦ требует, чтобы священнослужители «мобилизовали» прихожан для помощи русским военным

Патриарх Кирилл требует от священнослужителей «мобилизовать» русских прихожан. Они должны собирать деньги, вещи и продукты для воюющих в Украине оккупантов.

Об этом заявил глава РПЦ на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в российском Елохове.

«И если мы говорим, что Церковь – со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами уезжайте, поддержите военнослужащих», - заявил он.

По словам главы РПЦ, он знает, что «многое уже делается», но считает, что «еще недостаточно».

Напомним, что патриарх РПЦ поддержал мобилизацию в России.