Замазеева сообщила, что освобожденный из плена военнослужащий стал первым пациентом по программе Южного представительства КШПОВ

На днях в одном из медучреждений Николаева начал проходить реабилитацию вернувшийся из плена военный. Он стал первым пациентом в рамках программы реабилитации от Представительства Координационного штаба по обращению с военнопленными (КШПОВ) Южного региона.

Об этом рассказала глава Николаевской областной организации партии «Слуга Народа» Анна Замазеева.

- К сожалению, возвращение из плена – это часто не точка, а запятая. Очень часто после обмена ребята нуждаются в медицинской помощи, психологической и социальной реабилитации. Обеспечить это – наша задача, – подчеркнула Анна Замазеева.

Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Елена Кузьмина рассказала, что сейчас военный проходит обследование и диагностику, чтобы медики ознакомились с состоянием его здоровья и начали реабилитацию.