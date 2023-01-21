Мы ежедневно теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь, - Зеленский

Об этом говорится на страницах главы государства.

«Сегодня произошло прощание с теми, чья жизнь унесла катастрофа вертолета в Броварах. Мои соболезнования всем родным и близким… Больно об этом думать, больно говорить. Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных – себе и государству. Не вернешь… Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память… Светлая память всем, чья жизнь унесла война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Делаем все, чтобы выгнать эту войну из нашей земли», – отметил Зеленский.