Сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первое «золото» на Универсиаде

Сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первую золотую награду на Универсиаде-2023, продолжающуюся в американском Лейк-Плейсиде.

Об этом пишет Суспільне спорт.

Соревнования по параллельному слалом-гиганту на Универсиаде-2023 продолжались в течение одного дня. Уже в квалификации Харук оказался одним из трех сноубордистов, преодолевших дистанцию менее чем за 30 секунд.

В дальнейшем Харук стал сильнее на последующих этапах выбывания. На каждом из них преимущества украинского сноубордиста составляло более двух секунд.

В финале представитель Украины противостоял австрийцу Маттеусу Пинку.

Именно дуэль с Пинком оказалась для Харука самой сложной по пути к «золоту». На финише преимущество украинца составило всего 0.69 секунды, однако он смог опередить австрийца.

Медаль Харука – четвертая сборная Украины на Универсиаде-2023. И первая именно золотая: перед этим украинцы добыли в борьбе одно «серебро» и две бронзовые награды.