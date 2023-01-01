Суд оштрафовал одессита, который у себя в копицентре обустроил «пункт незламності»

В сети наделал шума пост предпринимателя из Одессы Дмитрия Осовского, которого суд оштрафовал на 17 тысяч гривень за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.

Об этом сам фигурант дела сообщил в Facebook.

Осовский утверждает, что судья даже не хотел его слушать. Его обвиняют в нарушении ст. 164 КУоАП, в деле указано «ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или в то время, когда лицензия закончилась».

«Я говорю судье, что не понимаю, какой закон нарушил, я зарегистрирован как ФЛП, а продажи электроэнергии не было в принципе, это невозможно (для этого надо лицензия и от 5 МВт выработки). У меня есть все КВЭДы, есть основной вид деятельности и дополнительные... Даже не слушал. Мне так и не ответил никто, что я нарушил», — написал возмущенный мужчина.

Ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии не нужно получать лицензию. Одессита же обвиняют в том, что он использовал копицентр как коворкинг, то есть «продавал электроэнергию».

В комментариях на странице предпринимателя, Гетманцев пишет, что готов разобраться со сложившейся ситуацией.

В ряде публикаций по этому штрафу, уточняется, что предприниматель брал с посетителей 50 гривен, чтобы купить топливо для генератора и на него якобы нажаловалась женщина, которой не хватило места в коворкинге. Также говорится, что кто-то нанес его копицентр на карту «пунктов незламності», после чего к нему и пришла полиция.