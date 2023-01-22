Нападение россии изменило отношение к СССР половины украинцев, - социология

Половина украинцев изменила отношение к Советскому союзу после нападения России на Украину.

Об этом со ссылкой на фонд «Демократические инициативы» пишет «Украинская правда».

«Чуть больше половины украинцев отмечают, что нападение России на Украину стало для них стимулом переосмыслить советское прошлое. Несмотря на то, что это субъективная оценка, предыдущие вопросы показали существенное изменение в общественном мнении относительно исторической памяти по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения», - говорит результат опроса.

52,8% украинцев сказали, что их отношение к СССР изменилось, почти 35% - не изменилось.

Напомним, что аналогичный опрос в росии показал, что подавляющее большинство россиян – 80% – считают советскую эпоху скорее хорошим временем, а 63% сожалеют о распаде СССР.