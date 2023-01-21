ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Захватчики провалили наступление на Авдеевском направлении

Уже 333-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 21 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 января.

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00:15 В городе Гуляйполе в Запорожской области в результате обстрела со стороны армии российской федерации погибла женщина.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

«Вчера в Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения», — говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным Старуха, за минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили общины. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов.

00:05 россияне нанесли удар по Марганецкой общине на Днепропетровщине по реактивной артиллерии.

Об этом сообщается на странице главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

«Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе», – говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.