ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Захватчики провалили наступление на Авдеевском направлении

Уже 333-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 21 января, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 22 января.
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00:15 В городе Гуляйполе в Запорожской области в результате обстрела со стороны армии российской федерации погибла женщина.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.
«Вчера в Гуляйполе во время вражеских обстрелов погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения», — говорится в сообщении.
В общей сложности, по данным Старуха, за минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили общины. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов.
00:05 россияне нанесли удар по Марганецкой общине на Днепропетровщине по реактивной артиллерии.
Об этом сообщается на странице главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
«Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе», – говорится в сообщении.
Лукашук отметил, что днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.
«Есть разрушение на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются. В результате атаки с людей никто не пострадал», – добавил глава облсовета.