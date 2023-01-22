Університет імені Пилипа Орлика з другого семестру розпочинає підготовку студентів медичних спеціальностей в очному форматі

Моделі підготовки студентів можуть бути різними: денна, заочна, дистанційна тощо. Але є такі спеціальності, підготовка за якими може мати тільки денну форму, зокрема медичні. Саме тому, з 1 лютого студенти медичних спеціальностей Університету імені Пилипа Орлика стають до денного навчання.

Для цього навчальний заклад має всю необхідну базу, від навчально-методичної до матеріальної, зокрема, автономну систему опалення та обладнане бомбосховище, що знаходиться в приміщенні навчального корпусу.

На використання бомбосховища отримано дозвіл місцевої адміністрації.

До речі, саме зараз, в період зимових канікул, студенти мають змогу здійснення ПЕРЕВОДУ до будь-якого навчального закладу.



Крім того, саме під час зимових канікул, ті люди що, за якихось причин, не змогли отримати вищу освіту, незалежно в якому році та за якої спеціальності, - можуть поновитись до будь-якого навчального закладу по спеціальності, що навчалися, або на іншу спеціальність (курсом нижче). Головне - бажання навчатися та наявність академічної довідки про термін навчання та академічну успішність.

В університеті ім. П. Орлика такі студенти можуть продовжити навчання на рівні фахового молодшого бакалавра та бакалавра, залежно від того, на якому рівні вони навчалися раніше.

В Коледжі ПЗВО Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика на освітньому рівні фаховий молодший бакалавр здійснюється підготовка за спеціальностями: фармація, промислова фармація; право; комп’ютерна інженерія; журналістика; готельно-ресторанна справа; геодезія та землеустрій; фінанси, банківська справа та страхування; облік та оподаткування; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; медсестринство.

В Університет імені Пилипа Орлика наявні спеціальності:

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Фінанси, банківська справа та страхування

Психологія

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Комп’ютерна інженерія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Медсестринство

Журналістика

Фармація, промислова фармація

Туризм

Право.

Термін поновлення до 01 березня 2023 року.

Отримати більш детальну інформацію можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2. Телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

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