Украина едина, потому что сильная. Сильная, потому что едина – поздравление Президента Зеленского с Днем Соборности

Дорогой народ!

Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Все наши регионы. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион.

У каждого из нас больше нет чужих городов, деревень, улиц. Каждый город – родной. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе защищают Киев. И все вместе защищают Харьков. И все вместе освобождают Херсон. И все мы вместе, где бы родились и где росли, говорим сегодня: я защищу мою Украину. Мою соборную. Мое Закарпатье, мою Волынь, мое Подолье, мою Таврию, мою Сиверщину, мое Полесье, мое Надднепровье, мой Донбасс, мою Галицию, мое Приднепровье, мою Слобожанщину, мое Приазовье, мою Буковину и, конечно, мой Крым. И никакой он не ваш.

Наша соборность крепка. Мурамы Аккермана, «Паланку», Хотина и Каменца-Подольского, Меджибожа, замка Любарта, Генуэзской крепости. Наша соборность сияет златоверхими лаврами. Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская. Соборность – София, собор Святого Юра, большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре.

Соборность закодирована в узорах нашей вышивки, сюжетах косовской керамики, петриковской росписи и орнаменте орьнек. Соборность слышна в рокоте кобзы, бандуры, трембита и крымскотатарской зурны. Соборность виртуозно раздается музыкой Леонтовича, Скорика, Ивасюка. Соборность заримована строками Франко, Украинки, Шевченко, Стуса, Симоненко и Костенко. Соборность изображена красками в полотнах Примаченко, Белокур и Марчука.

Соборность величественно властвует на Говерле и Ай-Петре. Соборность цветет буйным цветом сакуры, в Долине нарциссов, Софиевке, Аскании-Новой. Соборность загадочно молчит в скалах Довбуша, базальтовых столбах, Олешковской пустыне, Днестровском каньоне, «туннеле любви», на черниговских валах и склонах Витачева.

Соборность гремит на «Южмаше», «Антонове», ХТЗ и «Криворожстали». Соборность добывают в шахтах Луганщины и Львовской области.

Соборность освещает знаниями в Киеве, Бердянске, Львове, Глухове, Остроге, Харькове и Черновцах.

Соборность ревет волнами Днепра, Дуная, Южного Буга, Тисы и Северского Донца. В водах Свитязя, Синевира и Сиваша.

Во всей нашей Украине. Летом. Осенью. Зимой. Весной. Всё это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Надднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым.. Моя Украина. Наша Украина.

Едина, потому что сильная. Сильная, потому что едина.

С Днем Соборности, дорогой народ!

С Днем Соборности, непоборимые!

Слава Украине!