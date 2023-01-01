Один из микрорайонов Николаева временно будет без теплоснабжения

В воскресенье, 22 января, в связи с необходимостью проведения вынужденных ремонтных работ на теплосети одного из микрорайонов Николаева временно приостановлены поставки теплоносителя.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Речь идет об адресах:

- улица Курортная, 2б, 3, 3б, 3а, 5, 9а, 14, 19, 19а, 17, 9, 7а, 11, 13,15;

- улица Генерала Карпенко, 2а, 2/2, 2/1, 3, 5, 1а;

- улица Киевская, 4, 6, 8, 8а, 2;

- улица Крылова 50, 50а, 52, 54, 44а, 48, 56, 44, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15а, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 23, 25, 27, 39, 33, 35, 38, 38/1, 38б, в, 40, 40/1, 46;

- улица Белая, 67, 82, 82, 72а;

- улица Дачная, 13, 28, 30, 32, 36, 38, 34;

– улица Светлая, 14.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» работают над восстановлением теплоснабжения.