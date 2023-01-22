В Снигиревской ОТГ завершили строительство объезда разрушенного моста через магистральный канал

В Снегиревской ОТГ завершили работы по строительству объезда разрушенного моста через магистральный канал.

Об этом сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

«Публикую это видео, чтобы показать, какой огромный объем работы был сделан, в частности, по обустройству дороги «в чистом поле», где раньше никогда не было автодорог. Объезд в Херсонском направлении уже открыт! Теперь работаем над тем, чтобы подсыпать дорогу и сделать ее проездной», - написал Кухта.

Также он поблагодарил все учреждения и организации, участвовавшие в обустройстве объезда: Службу автомобильных дорог и руководителя Александра Антощука, Управление каналов реки Ингулец, особенно Виталия Куренного и подрядную организации Николаевского филиала Ростдорстрой и в частности, директора Василия Богданцева.

«Отдельно хочу поблагодарить коллектив УКРИ, который в новогодние и рождественские праздники проводил работы по обустройству мостового перехода и прораба Ростдорстрой Виктора Мирошниченко за отличную организацию рабочего процесса. Снегиревская военная администрация вместе с областным руководством продолжают работать над восстановлением дорог и мостовых переходов на Снегиревщине», - добавил глава ГВА.

Напомним, 17 января в Снигиревской общине ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец, построенный личным составом 36-го путевосстановительного полка Государственной специальной службы транспорта.